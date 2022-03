Lista Sansa sul Friday for Future: "Il cambiamento climatico è in atto e non c’è tempo da perdere"

“Oggi, per lo sciopero globale per il clima, siamo ancora in piazza: per incitare al cambiamento e smascherare chi parla di ambiente per moda, senza crederci davvero. - spiegano i consiglieri della Lista Sansa - Il cambiamento climatico è in atto e non c’è tempo da perdere. La via che i Fridays indicano da tempo è chiara: energia pulita, mobilità sostenibile, economia circolare. Per questo la politica deve avere il coraggio di prendere scelte radicali per il bene delle future generazioni e per vivere meglio da subito, tutte e tutti”.