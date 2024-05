Savona, qualità servizio di igiene urbana contestato da FdI. Pasquali: ”Rifiuto secco ridotto del 10% e umido aumentato del 20%"

Si è discusso anche del servizio di igiene urbana di Sea-S nel consiglio comunale di oggi, 30 aprile. I consiglieri Massimo Arecco e Renato Giusto del gruppo di Fratelli d'Italia ha presentato un'interpellanza nella quale evidenziava una serie di criticità come un servizio non all'altezza, mezzi di spazzamento non adeguati , chiedendo inoltre progettualità e investimenti.

“Il contratto prevede 12 mesi transitori – ha risposto l'assessore all'Ambiente Barbara Pasquali – e si possono vedere azioni già poste in essere da Seas, parte vista già in opera come l'avvio del servizio raccolta porta a porta delle utenze non domestiche, che dopo due settimane ha riportato un calo del 10% del rifiuto secco e aumento del 20% dell'organico; questo avrà ricadute positive sui costi di smaltimento in discarica. E' pur vero che ci aspettavamo un cambio di passo più incisivo e veloce per quello che riguarda l'igiene urbana”.