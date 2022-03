Raccolta firme per l'ospedale Santa Maria di Misericordia, Distilo: "Nel weekend saremo ad Albenga e Alassio"

"Continua la nostra lotta e il nostro contributo per riorganizzare la sanità in provincia di Savona e richiedere il ruolo che merita per l’ospedale di Albenga con la riapertura del pronto soccorso in futuro e almeno oggi un punto di primo intervento" commenta in una nota Diego Distilo.

"Sabato e domenica saremo ad Albenga in piazza del Popolo. Contestualmente sempre nella giornata di domenica il nostro gruppo fatto di volontari sarà ad Alassio in piazza Durante Airaldi".

"Vi aspettiamo e chiunque abbia piacere può fermarsi con noi ad aiutare alla raccolta delle firme" conclude Distilo.