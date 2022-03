La Pro Loco di Gorra e Olle rinnova il direttivo: il 30 marzo le elezioni

Giornata importante per il futuro della finalese Pro Loco di Gorra e Olle quella di domani, mercoledì 30 marzo, quando alle ore 21 si riuniranno i soci in una seduta dai temi decisivi per il futuro dell'associazione.

Primo appuntamento con l'assemblea straordinaria dei soci per approvare il nuovo statuto, secondo le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore) e il regolamento interno.

A questa seguirà l'assemblea ordinaria dei soci per eleggere i nuovi 21 consiglieri che reggeranno il direttivo della Pro Loco di Gorra e Olle, a Finale, per il quadriennio '22-'26. Durante la seduta verrà posto in approvazione anche il bilancio consuntivo del 2021.

"Considerando i numerosi ed impegnativi ordini del giorno - fanno sapere dal direttivo - è molto probabile che si demandi alla prima convocazione del direttivo per assegnare le cariche istituzionali e per eleggere il direttivo del nuovo gruppo giovanile".