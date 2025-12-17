Cedimento sulla Sp490 a Gorra: tecnici al lavoro, strada chiusa giovedì 18 dicembre

Si procede verso il completamento dei lavori di messa in sicurezza del muro franato la scorsa primavera, durante l'alluvione che aveva colpito il Finalese, lungo la Sp 490 “del Colle del Melogno” all'altezza dell'abitato di Gorra.
Dalla mattinata di domani, giovedì 18 dicembre, la Provincia di Savona ha disposto l'interruzione della viabilità, precisamente alla progressiva chilometrica 40+450 tra la piazza della frazione ed il bivio per il campo sportivo, secondo un cronoprogramma diviso in due turni: al mattino, dalle ore 8:30 alle 13:30, e nel pomeriggio, dalle 14:30 alle 18:30.
Il provvedimento si è reso necessario per permettere la rimozione di un palo della luce di proprietà Enel.