A Finale la Cena in rosso, raccolto denaro a favore dei progetti dello Zonta di Finale Ligure

Ieri sera, 12 dicembre, nel salone dei Bagni Boncardo si è svolta la Cena in Rosso, organizzata dall’Associazione Viva Finale, che raccoglie una buona parte dei commercianti e l’Associazione Alberghi e Turismo di Finale Ligure e Varigotti. Insieme per fare del bene, insieme per una serata all’insegna della beneficienza e della condivisione. Un evento fortemente voluto per dare un grande segnale: uniti si possono fare grandi cose, anche con piccoli gesti.

Tante le aziende del territorio che hanno partecipato donando generi alimentari e bevande; l’Istituto Alberghiero Migliorini di Finale Ligure ha messo a disposizione, oltre a tantissime ottime preparazioni, alcuni studenti di sala che hanno curato il servizio in maniera impeccabile, coordinati dal Professor Sandro Genesio e dall’Assistente Tecnico di Sala Lorena Santo. Lo Zonta Club, attraverso la Presidentessa Milena Poliani, ha ringraziato tutti gli organizzatori e le persone intervenute, comunicando che la somma raccolta sarà devoluta per progetti sul territorio legati alla violenza economica e alla creazione di “punti sicuri” all’interno del Comune di Finale Ligure.

Ai ringraziamenti dello Zonta Club Finale, presente con numerose socie, si sono uniti Daniela Zuccati, Presidentessa dell’Associazione Viva Finale, e Mattia Casella, Presidente dell’Associazione Alberghi e Turismo di Finale Ligure e Varigotti. La partecipazione della città è stata davvero incredibile, al di sopra delle aspettative degli organizzatori, con circa 200 ospiti, davvero generosi, che hanno supportato la nobile causa.