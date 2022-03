Sanità, Foscolo (Lega): "Battaglie tra territori non aiutano e penalizzano cittadini, serve unità"

"Apprendo con stupore dell’iniziativa di Forza Italia e Lega in consiglio comunale ad Albenga per chiedere il trasferimento del Dea di II livello. La proposta, evidentemente a titolo personale, non corrisponde alla posizione espressa dal nostro movimento a livello territoriale, provinciale e regionale: non è con le battaglie campanilistiche tra comprensori che si risolvono i problemi del nostro territorio, mettendo uno contro l’altro con proclami elettorali, chiedendo di togliere a Pietra per dare ad Albenga o viceversa. Anzi, questo genere di politica è proprio quello che negli anni ha penalizzato il ponente tutto". Così in una nota Sara Foscolo, deputata della Lega e consigliere comunale a Pietra Ligure.

"Nel penultimo consiglio comunale di Pietra Ligure, il presidente Toti ha ribadito il ruolo centrale dell’Ospedale Santa Corona, annunciando importanti investimenti: mettere in discussione il Dea di II livello non è una soluzione, serve invece una visione d’insieme della sanità territoriale, che evidentemente ad alcuni manca".

"L’ospedale di Albenga va tutelato e valorizzato - ed è sacrosanto che rivendichi un suo punto di primo intervento - ma questo non a scapito di altri ospedali. Più volte ho ribadito la necessità di una sanità provinciale basata su quattro ospedali, ognuno dei quali deve avere proprie caratteristiche, specificità, eccellenze: proprio perché serve una visione ampia delle problematiche, non limitandosi al proprio orticello. Mai penserei di mettere in discussione l’esistenza di altre strutture per salvaguardare quello più vicino a me" prosegue.

"Bisogna lavorare insieme per risolvere i problemi, dai più eclatanti a quelli più trascurati ma ugualmente importanti, come per esempio la rottura dell’apparecchio per la fluorangiografia, fuori uso da mesi, per il quale mi sono già attivata con la direzione generale, ma che evidentemente, facendo poca notizia, non rientra tra le priorità dei consiglieri comunali, sebbene fondamentale per i cittadini. Con le provocazioni, il clima da opposte tifoserie allo stadio, non si va lontano, anzi si corre il rischio che questo vada a beneficio di territori fuori dalla provincia di Savona, che magari si dimostrano più coesi e compatti".

"Serve unità e impegno comune nell’interesse dei cittadini e dei pazienti di tutta la provincia di Savona: la loro salute è la cosa più importante, non le schermaglie campanilistiche" conclude la Foscolo.