Savona, nuovo negozio di abbigliamento in centro: lo aprono due fratelli under 30

Due fratelli, Giuseppe ed Emanuele Palmieri, classe 1992 e 1997, apriranno il loro primo negozio in cogestione in via Paleocapa. Inaugurazione prevista per venerdì 1 Aprile.

Originari di Napoli, si sono trasferiti in tenera età con la loro famiglia a Varazze. Giuseppe, il maggiore, è andato a vivere in Svizzera, dove in pochi anni ha aperto un bar ed un ristorante, attività che si sono rivelate subito un successo; Emanuele invece, dopo la scuola, ha sempre svolto lavori nell'ambito dell'abbigliamento e qualche tempo fa, accomunati dalla passione per la moda, i due fratelli hanno quindi deciso di aprire insieme un negozio di abbigliamento a Savona.

Los Santos è il nome che hanno scelto per la loro attività. Un nome che rimandi in qualche modo allo stile underground ma non solo; infatti, oltre a trattare abbigliamento ed accessori street wear, si occuperanno anche di altri stili più casual ed urban.

Nel punto vendita di via Paleocapa, oltre al loro marchio, saranno presenti tanti altri brand dove circa il 50% degli articoli è riservato ad artisti emergenti, per la maggior parte giovani che, come loro, hanno creato il loro stile e che gradualmente si stanno espandendo per aprirsi al mondo della moda. Il restante 50% è dedicato invece a marchi più conosciuti commercialmente, tutto rigorosamente made in Italy.

''Al momento il nostro store è rivolto ad un pubblico maschile, ma in futuro vorremmo aprire un altro negozio per un pubblico femminile", racconta Giuseppe, e prosegue: "Lavorare sodo prima o poi ripaga, l'ho visto sulla mia pelle in Svizzera con l'apertura di due attività. Sono riuscito a trasmettere questo messaggio a mio fratello, col quale venerdì apriremo finalmente il nostro primo negozio insieme".

I due fratelli cofondatori e cogestori di Los Santos si divideranno così i compiti: Giuseppe si occuperà prevalentemente della parte digitale, quindi dell' e-commerce, gestendo il sito internet ed i social; il front office sarà svolto invece da Emanuele. Il negozio aprirà ufficialmente venerdì 1 Aprile, alle ore 16.