Ucraina, Gagliardi: "Pieno sostegno ad aumento spese per Difesa"

"Sosterrò convintamente l’aumento al 2% del Pil delle spese per la Difesa perche’ credo che sia importante investire risorse in un settore così strategico, le nostre forze armate devono avere a disposizione tutto ciò che necessitano per essere costantemente aggiornate e preparate. I nostri militari da sempre si contraddistinguono per capacita’ professionali e umane straordinarie, non e’ un caso infatti che risultano essere i migliori nel campo del peackeeping".

Cosi commenta in una nota la deputata Manuela Gagliardi che aggiunge: "Aumentare le spese per la Difesa non significa essere a favore della guerra, come qualche forza politica vorrebbe far credere, ma aumentare l’efficienza di quel settore, permettere alle aziende nazionali di sviluppare le tecnologie necessarie per difendere il nostro paese e le popolazioni che vengono invase e violate nelle loro sovranità".

"Gli investimenti nel settore della Difesa fanno crescere le nostre aziende e sono importanti per territori come la provincia della Spezia, dove già tanti hanno investito per far crescere l’eccellenza delle nostre eccellenze e che potrebbe diventare il “Polo nazionale della Difesa”. Chi dice no a tutto questo non comprende l’importanza di far crescere un settore così strategico e che da una crisi può anche nascere una opportunità’ di pace ed economica", conclude.