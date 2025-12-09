La riforma sanitaria in Consiglio regionale. Sanna (Pd) regala al presidente Bucci il libro "La fabbrica delle fiabe"

Dice di essere stato ispirato dal Ddl 85 sulla riforma sanitaria e, in tutto il lavoro di studi, letture, correzioni ed emendamenti per il consiglio regionale, di avervi trovato una corrispondenza con il libro “La fabbrica delle fiabe” che poi consegnerà al presidente della Regione Bucci.

Usa l’ironia il capogruppo del Pd, Armando Sanna, per commentare il Ddl della riforma sanitaria che si discute oggi, 9 dicembre, in consiglio regionale. “La Fabbrica delle fiabe è un libro fantastico – dice Sanna –. Potevo portare quello di Pinocchio, ma forse lei presidente Bucci si sarebbe offeso”.

“Questo libro mi ha ispirato perché sintetizza la vostra riforma, tanto che ho pensato che vi foste ispirati proprio qui. C’è un re che comanda da un unico castello – spiega Sanna – qui la sua immagine dal quarto piano. Ci sono un po’ di sudditi delle valli e poi ci sono tante promesse: tante, tante, tante. E queste promesse si ritrovano in tutti gli articolati di questa legge”.

Passa poi al buco di bilancio della sanità, sul quale negli scorsi anni c’è stato un acceso dibattito in consiglio, per arrivare alle conclusioni. “In realtà, questa riforma che cancella le Asl e concentra tutto in un unico direttore onnisciente – conclude Sanna - è ciò che crea i problemi veri all’interno della vostra riforma. La morale di queste pagine è semplice: centralizzare oggi non risolve il problema, ma lo complica. Queste fiabe, questo vostro racconto per cui va tutto bene… Via, torniamo alla realtà. Questo Ddl non sarà l’ennesima storia con un finale prevedibile?”