Politica | 09 dicembre 2025, 16:27

Messa in sicurezza e manutenzione delle strade provinciali: dal Mit 795mila euro al Savonese

I contributi nel complesso superano i 3,7 milioni per l'intera regione. Rixi: “Adesso tocca alle Province: indispensabile usare fino all’ultimo euro per migliorare la viabilità”

Il Savonese potrà contare su un finanziamento di 795mila euro per la manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale.

Ad annunciare lo stanziamento, rientrante nel programma pluriennale 2025–2028 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha appena erogato un primo acconto di oltre 125 milioni di euro a livello nazionale quale parte di un piano complessivo da un miliardo destinato alla messa in sicurezza delle strade di Province e Città Metropolitane, è il viceministro Edoardo Rixi.

Alla Liguria spettano complessivamente 3,7 milioni di euro, ripartiti tra i diversi territori: 1,7 milioni per la Città Metropolitana di Genova, 660mila euro per la Provincia di Imperia, 586mila per quella della Spezia e, appunto, 795mila per Savona.

“Adesso tocca alle Province: è indispensabile utilizzare fino all’ultimo euro per migliorare una viabilità che, in una regione fragile come la Liguria, rappresenta una questione di sicurezza e sviluppo. Il MIT continuerà a vigilare perché ogni investimento si trasformi in risultati concreti per i cittadini”, dichiara in una nota il deputato e viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi.

