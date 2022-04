Savona, inaugurata la nuova autoemoteca, punto di prelievo mobile dell'Avis (FOTO e VIDEO)

Questa mattina è stata inaugurata la nuova autoemoteca dell’Avis.

La nuova Unità Mobile, gemella di altri due mezzi presenti in provincia di Genova e La Spezia, è stata acquistata dall’Avis Regionale Liguria, con il contributo dell’Admo in collaborazione con l’Avis Provinciale di Savona e verrà utilizzata, come avvenuto già nella giornata di oggi, come punto di prelievo mobile su tutto il territorio savonese e in quelli limitrofi.

Potrà anche essere inoltre usata come centro medico per visite specialistiche e raccolte mirate negli istituti scolastici.

L’Avis Provinciale Savona raccoglie circa 8000/9000 sacche all’anno presso le Unità di Raccolta e nel 2021 sono state complessivamente 10100 e le giornate di raccolta in Sede 560.

Durante la cerimonia di inaugurazione sono intervenuti Daniele Fui, presidente Avis Savona, il sindaco Marco Russo, il consigliere regionale Brunello Brunetto, Elena Merello di Admo e Maria Teresa Carbone di Coop Liguria.

"È un momento importante, quest'auto è uno strumento importante per andare sul territorio incontro a chi vuole donare il sangue che è un atto di contributo alla collettività - dice il primo cittadino di Savona - è anche un segno di collaborazione dell'Avis con le altre associazioni, dando vita ad una rete".

"Ricordo a tutti che ci sono due cose ineludibili, la donazione di sangue e i volontari di soccorso, pensate se domani per qualsiasi soccorso le pubbliche assistenze incrociassero le braccia - ha proseguito il consigliere Brunetto - Chiedo un profondo rispetto per i volontari perché hanno una missione che quotidianamente, spesso in silenzio, portano avanti con coerenza e abnegazione e sono da ringraziare".

"La vostra collaborazione è continuata assiduamente anche nei momenti difficili della pandemia e dobbiamo ringraziarvi. Donate perché ce n'è tanto bisogno" ha proseguito Merello di Admo.