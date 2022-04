Finale, uomo ritrovato senza vita all'interno del proprio camper al Malpasso

Tragica scoperta stamani tra Varigotti e Noli. Il cadavere di un uomo di una sessantina d'anni è stato infatti ritrovato all'interno del suo camper, in sosta nei pressi del Malpasso, dove il mezzo si trovava da alcuni giorni dopo essere stato anche a Spotorno e Noli.

Una volta giunti sul posto, i soccorritori, tra cui i militi della Croce Bianca di Finalmarina, l'automedica Sierra 4 e i carabinieri che hanno in un secondo momento effettuato le constatazioni del caso, sono riusciti a entrare nel camper e hanno trovato l'uomo riverso a terra senza vita, apparentemente per cause naturali.