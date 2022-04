Non è risultata in pericolo di vita la vittima di un investimento pedonale verificatosi poco dopo le 15 sulla via Aurelia a Loano (zona di levante).

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa loanese supportati dal personale dell'automedica del 118 che, dopo aver prestato le prime cure in loco, hanno trasferito la persona urtata da un'auto in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.