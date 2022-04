Ospedale Cairo, il comitato sanitario: "Non bastano gli elicotteri per fronteggiare l'emergenza, serve presidio efficiente"

"Per la tutela del diritto alla salute. Stringiamo (con una catena umana) il nostro ospedale in un abbraccio. Consegneremo una fotocopia simbolica della tessera sanitaria all'Asl e alla Regione". Sabato 9 aprile a partire dalle ore 14.30 in piazza della Vittoria a Cairo Montenotte, si terrà la manifestazione organizzata dal comitato sanitario locale Val Bormida.

"Chiediamo un sistema di assistenza nell'emergenza all'altezza del nostro territorio, fortemente penalizzato dai centri più attrezzati a causa della conformazione geomorfologica e meteorologica" spiegano dal comitato.

"La nostra valle è fatta di scuole, industrie e stabilimenti, nonché di bambini e anziani. Com'è possibile non tenerne conto? Chiediamo alla Regione di considerare tutto ciò, riconoscendo alla Val Bormida il diritto alla salute che come comitato non riteniamo sia sufficientemente tutelato, soprattutto nell'emergenza, dal prospettato 'ospedale di comunità e casa della comunità', che non contestiamo, in quanto rientra nelle nostre richieste inserite all'interno del documento unitario presentato in Regione, ma che non soddisfa le necessità reali del territorio".

"Sabato scenderemo in piazza sia per far sentite la nostra voce alla Regione, sia per far sapere all'opinione pubblica che la Val Bormida non dorme. Vogliamo lottare contro il torpore e la rassegnazione. Per garantire un'adeguata assistenza nell'emergenza non bastano le piste dell’elisoccorso come prospettatoci. Continuiamo a lottare per una sanità efficiente, in tutti i modi e senza lasciare nulla di intentato. Abbiamo protestato, raccolto firme, fatto manifestazioni e convegni, e non ci fermeremo di certo".

"La nostra battaglia è di tutti e per tutti, senza colori politici - spiegano dal comitato - Per questo chiediamo a chi voglia partecipare, facendo sentire la propria voce, di farlo senza esibire simboli o bandiere di partito. Auspichiamo la presenza di tutti i sindaci con la fascia tricolore e stendardi. La salute non ha nessun colore, ma va difesa a prescindere".

"Abbracciamo il nostro ospedale per difenderlo e potenziarlo con un pronto soccorso. E nel frattempo con un punto di primo intervento aperto H24, una seconda automedica e altri servizi essenziali. Il tutto senza strumentalizzazioni ed equivoci".

"Alla manifestazione abbiamo invitato anche l'Asl, e in particolare il direttore sanitario Luca Garra, numero due dell'azienda sanitaria e cittadino valbormidese. Conosce bene il territorio: venga a manifestare al nostro fianco con i dipendenti dell'ospedale 'San Giuseppe' a cui esprimiamo solidarietà e ringraziamento" concludono dal comitato sanitario locale.