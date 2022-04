Nuovo fiduciario per la Condotta Slow Food delle valli della Bormida: è Alex Fabiano

Una gran bella Assemblea quella della Condotta Slow Food delle valli della Bormida tenutasi il 30 Marzo nella splendida sala Consigliare del Comune di Millesimo. L’evento in presenza (con le dovute cautele e in streaming per i soci impossibilitati a partecipare) ha visto non solo la partecipazione di un buon numero di soci ma anche la presenza di numerosi Sindaci e Associazioni.

L’Assemblea assumeva una valenza importante non solo per gli adempimenti statutari ma per fare, a quasi 20 anni di presenza sul territorio, il punto sulle iniziative avviate e in corso. E’ stata anche l’occasione per socializzare il recente Protocollo d’Intesa: Anci e Slow Food Italia insieme per promuovere sistemi alimentari locali più equi e sostenibili.

Tra i punti principali dell’accordo, l’ambizioso obiettivo di sviluppare Food Policies più eque, inclusive e sostenibili, a partire dalle attività di educazione alimentare nelle scuole. Al centro del protocollo anche le buone pratiche legate alla salvaguardia dei legumi e alla promozione del loro consumo come principale fonte proteica, grazie ai produttori della rete Slow Beans e alla campagna realizzata dall’associazione della Chiocciola con diverse municipalità italiane. E’ stata quindi molto apprezzata la presenza del referente ligure della commissione nazionale ANCI per la Montagna, Daniele Galliano.

Fra gli adempimenti statutari, il rinnovo del Comitato Direttivo, un Comitato che vede assumere ruoli apicali soci giovani di età anagrafica ma veterani nell’impegno nella Associazione. La elezione a Fiduciario della Condotta di Alex Fabiano, classe 1990, rappresenta quel necessario ricambio generazionale spesso predicato ma spesso di difficile realizzazione.

Se c’è una lezione che dobbiamo imparare da questa pandemia è quanto sia importante la battaglia per il contrasto al cambiamento climatico, per la tutela della biodiversità, per la salute dell’ambiente in cui viviamo, e molti giovani sentono loro questa battaglia. Vogliamo riportare qui la prima dichiarazione di Alex Fabiano:

"Nel corso degli anni la Condotta Slow Food Valli del Bormida si è adoperata con dedizione per sensibilizzare quei temi più attuali che mai, quali la difesa dell’ambiente, della biodiversità, la sostenibilità dei prodotti alimentari locali, il sostegno dei produttori, dei trasformatori e di tutti coloro che portano avanti le tradizioni e la cultura enogastronomica dei paesi che compongono la Valle Bormida. Ad oggi, ci ritroviamo con un territorio che presenta una varietà di prodotti caratteristici dal valore unico, nonché moltissime realtà avviate e consolidate sul “campo”. E in una valle così vasta e ricca di microclimi come la nostra, il potenziale è ancora grande e sicuramente la strada da percorrere è ancora lunga. Credo che il prossimo passo da compiere sarà quello di avvicinare la Condotta ancor più al territorio, cercando di conoscere in maniera approfondita ogni suo angolo e ogni protagonista delle realtà agroalimentari, con l’obiettivo di creare una vera e propria identità territoriale, oltre a quella locale, e di coinvolgere attivamente la popolazione".

Auguri di buon lavoro Alex.