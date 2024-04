Carcare, Marini e Grenno alla minoranza: "Opere pubbliche dopo aver risolto la loro disastrosa gestione in merito"

Rispediscono al mittente tutte le accuse mosse sull'approvazione del Bilancio Consuntivo 2023 del comune di Carcare da parte della minoranza il vicesindaco e presidente dell'apposita commissione consiliare, Massimo Marini, e l'assessore ai Lavori Pubblici, Valentina Grenno.

"Innanzitutto - dicono dal gruppo facente riferimento al sindaco Mirri - vorremmo ricordare al gruppo di minoranza che le elezioni sono state il 15 maggio 2023 e che per legge, nei trenta giorni che precedono le elezioni, si può svolgere solo l'ordinaria amministrazione: pertanto parliamo di quattro mesi e non di sei mesi come vogliono far credere alla popolazione. Ma, leggendo le ultime dichiarazioni dell'opposizione sulle motivazioni del loro voto contrario al bilancio consultivo 2023, non possiamo far altro che consigliargli di recarsi in un negozio di strumenti musicali per farsi riparare il giradischi, perché è ormai quasi un anno che continuano a ripetere le stesse identiche cose".

"In merito al risanamento dei conti e l'estinzione del debito di quasi 400mila euro - sottolineano Marini e Grenno - crediamo che dopo due assemblee pubbliche sull'argomento e svariati comunicati stampa, si può dire che i cittadini sono sufficientemente informati su come siano andate le cose, pertanto non intendiamo più replicare su cose trite e ritrite. In ogni caso, come abbiamo fatto all'epoca, per chi avesse ancora dei dubbi, rinnoviamo l'invito a recarsi in Comune per prendere visione di tutta la documentazione, la quale attesta la totale veridicità di quanto affermato da noi".

"Per quanto riguarda gli investimenti su opere pubbliche - si legge quindi nella nota diramata dai due membri della Giunta - verranno sicuramente fatte dopo aver risolto la loro disastrosa gestione in merito alle opere pubbliche e facendo tanti annunci non veritieri. Ne citiamo uno per tutti, l'asilo Mallarini che verrà sicuramente definanziato dal ministero e dal PNRR in quanto non di proprietà comunale".

"Ci incuriosisce, inoltre, il fatto che la minoranza si ostini a dire che le opere di regimazione delle acque in via Luigi Corsi siano il completamento di lavori già avviati dalla precedente Amministrazione - aggiungono i due firmatari -, per il semplice fatto che tali lavori, attesi da almeno 5 anni, ossia dagli eventi alluvionati dell'autunno 2018/2019, sono stati affidati ed eseguiti dall'attuale Giunta, la quale viene ringraziata dai residenti della zona per aver posto rimedio a una situazione che avrebbe potuto avere anche risvolti tragici".

La replica si sposta quindi su via Abba: "Farebbero meglio a tacere, basti pensare che al nostro insediamento ci siamo trovati un cantiere fermo da mesi perché, a causa della situazione finanziaria nella quale versava l'ente comunale, non vennero anticipati i soldi per l'avanzamento lavori e, solo grazie alla nostra azione di buon governo, abbiamo ripristinato la viabilità in tempi record e tra poco verrà riaperta tutta la viabilità, consentendo nuovamente il transito veicolare precluso da tempo immemore, con annessi disagi per gli abitanti della suddetta via".

"Infine, anche sulla passerella, sempre di via Abba - dicono Marini e Grenno - la cosa sta diventando stucchevole. Più e più volte abbiamo spiegato le motivazioni per le quali abbiamo rinunciato al fondo citato dai consiglieri di opposizione per la sua realizzazione, per la quale, e dopo oggi non lo ripeteremo più, ai 500mila euro di finanziamento avremmo dovuto aggiungerne altri 200mila, e avendo sul nostro territorio comunale già due passerelle pedonali datate e non conformi agli attuali standard di sicurezza, preferiamo dare la precedenza all'esistente, possibilmente senza dover ricorrere alla generazione di nuovo debiti, come fatto in passato da chi ci ha preceduti".