Savona, la gelaterie "In... Sisto" tra le migliori d'Italia: inserita nella guida del "Gambero Rosso 2022"

Il cuore di Savona entra nella guida del “Gambero Rosso 2022” per il suo gelato, quello di “In...Sisto” di Alessandro Attilio, mastro gelatiere che nel 2006 ha iniziato la sua avventura arrivando a Savona nel 2018.

Tra le specialità che gli hanno permesso di accedere a questa prestigiosa pubblicazione, la qualità delle materie prime, come il cioccolato. Da quando ha iniziato la sua attività sino all'inizio della pandemia, Alessandro ha fatto la spola tra Costa d'Avorio, Colombia e Caraibi scegliendo di visitare piantagioni "non intensive", cioè a conduzione famigliare, per acquistare il vero "Cacao Meravigliao", quello più genuino. Ultimamente Alessandro è tornato nuovamente nelle piantagioni, questa volta in terra colombiana, con un gruppo di amici e stimati colleghi alla scoperta dei cacao "aromatici".

«Ad oggi il nostro cioccolato o sorbetto di massa viene creato utilizzando prodotti provenienti da coltivazioni non intensive, ecosolidali e quasi tutte di origine bio, spaziando tra le diverse varietà aromatiche quali: africane, caraibiche, indonesiane» spiega.

Il suo viaggiare come via per arrivare ad acquisire competenze però lo porta anche in Italia, come quando in Sicilia si mette alla ricerca della ricetta della granita siciliana o “cremolata”. Oppure, sempre in terra sicula, dedicandosi al constatare di persona una delle materie prime più apprezzate in tema di gelato: il pistacchio.

Materie come questa spesso da Alessandro vengono acquistate spesso ancora da "raffinare" e lavorare nel laboratorio dove vengono anche eseguite preparazioni fondamentali nell'arricchire i prodotti finiti quali torte e gelati.

«Prepariamo composte di frutta fresca di stagione, crumble, savoiardi, bisquit, meringaggi senza glutine, glasse, temperaggio del cioccolato per decorazioni, tostatura e paste di frutti secchi a guscio e tanto altro ancora rispettano le stagionalità del territorio».