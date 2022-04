Da Montagnauisp2022 un messaggio contro la guerra

"Le montagne dividono le acque e uniscono gli uomini” è il motto riportato sulla stele posta sul Monte Saccarello (2200 m), al confine fra Francia, Piemonte e Liguria e al centro della comunità brigasca. Le creste delle montagne intese come cerniera tra i popoli, non mistificate come confine naturale, barriera geografica e prima ancora culturale.

Un approccio normale per chi frequenta la montagna, ma molto distante da chi vuole chiudere i popoli (e i loro diritti) entro confini ben definiti. Le barriere portano conflitti e ancora in queste tristi giornate di guerra di aggressione all’Ucraina dobbiamo tristemente constatare che c'è chi pretende di trovare soluzioni alle controversie tra le nazioni portando morte e distruzione.

Il motto di MONTAGAUISP 2022 è proprio #sportagainstwar (lo sport contro la guerra), testimonianza dell’impegno dello sport sociale UISP per la PACE.Proprio domenica 3 aprile si è svolta la 37esima edizione di Vivicittà, la corsa per la pace organizzata dall’UISP in 30 diverse città italiane, da Torino a Palermo e anche a Suceava (Romania) città al confine con l’Ucraina, uno dei maggiori centri di accoglienza dei profughi che fuggono dalla guerra.

Il 6 Aprile volontari di UISP Montagna hanno accompagnato un Trekking Urbano dedicato a un gruppo di ragazzi Ucraini ospiti ad Imperia.

A MONTAGNAUISP dall’8 al 15 maggio continueremo nel territorio di Rezzo e del Parco delle Alpi Liguri il nostro impegno per accogliere, con iniziative sportive e sostegno all’integrazione, le persone in fuga, in particolare i bambini e gli adolescenti.

