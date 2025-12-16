“Natale con i Turchini” a Loano, il 19 dicembre concerto del Coro Polifonico

Proseguono il via, a Loano, gli appuntamenti di “Natale con i turchini”, la rassegna di concerti e presentazioni letterarie organizzata dalla confraternita delle Cappe Turchine con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano per allietare le festività natalizie di loanesi e ospiti.

Venerdì 19 dicembre alle 21 è in programma un concerto del Coro Polifonico Città di Loano diretto dal maestro Mattia Pelosi. Ad accompagnare l'esibizione sarà l'organista Luca Ferrari.

La rassegna continua martedì 30 dicembre alle 18 con il concerto del soprano giapponese Megumi Akanuma, accompagnata all'organo dal maestro Silvani Rodi, organista emerito della chiesa di Santa Devota del Principato di Monaco.

Si chiude sabato 3 gennaio 2026 alle 18 con il concerto della Schola Cantorum “Exultate Justi” diretta dal maestro Roberto Grasso, con accompagnamento all'organo del maestro Andrea Verrando, organista titolare della cattedrale di Ventimiglia.

Gli eventi, a ingresso libero, si tengono tutti presso l'oratorio di Nostra Signora del Santissimo Rosario di piazza Italia a Loano.