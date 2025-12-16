Savona, Adriano Sansa presenta il libro "Per non morir"

Giovedì 18 dicembre, alle 18, alla Libreria Ubik di Savona, il poeta ed ex sindaco Adriano Sansa incontra il pubblico per presentare il suo libro "Per non morir" (Il Canneto), dialogando con Sergio Giuliani e Carlo Deprati.

Il volume prosegue il delicato colloquio di Sansa con la moglie scomparsa, ispiratrice e destinataria di gran parte dei suoi versi. La fedeltà a questo tema non induce mai ripetizione: tra endecasillabi misurati e un intreccio di ricordi, dettagli, pensieri ed emozioni, il libro offre variazioni continue, nuove prospettive e vibrazioni inedite. La citazione dalla Butterfly, con la sua frontalità, sottolinea l’urgenza vitale di questo dialogo intimo, capace di coinvolgere il lettore nel sismografo di una scrittura del cuore e della mente.

Adriano Sansa, nato a Pola nel 1940 e esule dall’Istria, ha vissuto la sua infanzia tra Polcenigo, Aviano, Grado e Agordo, trasferendosi infine in Liguria. Laureato in Giurisprudenza a Genova, ha lavorato come magistrato, è stato sindaco della città dal 1993 al 1997 e Presidente del Tribunale dei Minori. Autore di diversi libri, è stato anche condirettore della rivista Resine. Quaderni liguri di cultura.