Disabilità e inclusione, 1,5 milioni di euro alla Liguria per interventi di riqualificazione e organizzazione

“Stanziati un milione e mezzo di euro per interventi diretti a favorire l’inclusione di persone con disabilità in Liguria. Le risorse verranno distribuite su tre interventi, che coinvolgeranno oltre 700 persone: riqualificazione di oltre 20 aree per attività ludico-motorie accessibili e attrezzate per bambini che stimolino la socializzazione e lo sviluppo delle attività cognitive, riqualificazione di strutture semiresidenziali attraverso l'acquisto di nuovi supporti digitali e arredi, organizzazione di servizi di sostegno e di servizi per l’inclusione lavorativa e sportiva". Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali del gruppo Lega Liguria-Salvini.

"Si tratta di contributi destinati ai liguri grazie al proficuo lavoro del ministro per le Disabilità Erika Stefani. Possono presentare domanda tutti i comuni liguri entro l'11 giugno 2022. Ancora una volta - concludono -, con la Lega al governo, un passo in avanti e un atto concreto a favore dei liguri”.