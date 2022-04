Sabato 16 aprile alle ore 18.00, presso il Contemporary Culture Center di Palazzo Tagliaferro ad Andora, si terrà l’inaugurazione della mostra "Maurizio Barberis - How to intend the (f)light on the landscape". Appuntamento a cura di Christine Enrile.

Prevista l'introduzione alla mostra (in esposizione fino al 3 luglio) della curatrice e l'incontro con l’artista alla presenza del sindaco andorese Mauro Demichelis e dell'assessore alla Cultura Maria Teresa Nasi.