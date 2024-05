Alassio, tempo di esami per gli studenti del corso di dialetto: appuntamento col pubblico a Solva

Appuntamento a mercoledì 15 maggio, alle ore 21, presso il Salone polivalente della S.O.A.M.S. di Solva, ad Alassio, per l'iniziativa “Gli studenti del corso di dialetto all'esame... teatrale con u Professù".

L'evento, a ingresso libero, si tiene a conclusione dei corsi di lingue e di dialetto organizzati dall’Associazione Amici di Padre Hermann – ODV Alassio, Parrocchia di Sant’Ambrogio e A.V.A. Associazione Vecchia Alassio con il contributo e la collaborazione del Comune di Alassio – Assessorato alla Cultura.

“Siamo lieti di dare un caloroso benvenuto agli studenti che si cimenteranno in un originale e interessante esame teatrale 'con u Professù' nel Salone polivalente della S.O.A.M.S. di Solva, dunque in uno dei luoghi deputati per eccellenza a custodire le tradizioni alassine - dichiara l'assessore alle Frazioni del Comune di Alassio, Loretta Zavaroni -. L'evento si svolge a coronamento del corso di dialetto realizzato a partire dallo scorso anno nella nostra città: un'iniziativa bella e interessante, che contribuisce a tramandare le tradizioni linguistiche del nostro territorio e che si è recentemente aggiunta all'importante proposta di corsi di lingue straniere che vengono offerti gratuitamente da molti anni alla nostra comunità”.