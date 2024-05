Andora 2024, Patrizia Lanfredi: “Ecco perchè ho deciso di candidarmi”

Patrizia Lanfredi, candidata sindaco per il Comune di Andora, spiega le motivazioni che l'hanno portata alla candidatura.

“Grazie al supporto dell'associazione ViviAmo Andora, che riunisce un folto numero di persone attive per il bene del Territorio, ho deciso di accettare la candidatura a sindaco – spiega Lanfredi -. Ho sempre operato concretamente per Andora, con un occhio di riguardo agli aspetti sociali, alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, degli anziani e dei disoccupati. Parallelamente, ho lavorato in sinergia con le varie associazioni, in modo da creare una rete di promozione turistica territoriale e organizzare eventi culturale e musicali”.

“Nonostante le crescenti difficoltà con la giunta comunale, dovute a diverse visioni nella programmazione delle attività che mi impedivano di portare avanti le promesse fatte agli elettori – prosegue -, ho svolto il mio incarico di assessore e vicesindaco sempre con l'intento di rispettare le esigenze dei cittadini, spesso andando anche contro le decisioni politico-amministrative che non ritenevo in linea con una buona gestione delle risorse pubbliche. Proprio per questo motivo, a settembre 2022, il Sindaco ha deciso di revocarmi tutte le deleghe e le nomine di assessore e vicesindaco”.

“La mia decisione di candidarmi a sindaco nasce proprio dalla volontà di ritornare a lavorare concretamente per il bene comune – puntualizza -. L'obiettivo, attraverso l'ascolto dei cittadini in un'ottica di condivisione e collaborazione, è quello di rilanciare, valorizzare e promuovere la nostra città e le sue frazioni. A questo proposito, abbiamo creato un sondaggio proprio per conoscere il parere dei cittadini e dei turisti”.

“Metteremo a disposizione di tutti l'esperienza e le competenze professionali di ognuno di noi per migliorare la qualità di vita di giovani, famiglie anziani e delle categorie più deboli – sottolinea -. Lavoreremo per riqualificare il territorio con il supporto di tecnici qualificati, passando per un costante monitoraggio e sollecito sulle opere urgenti e fondamentali necessarie per una manutenzione continua sulle tubazioni dell'acqua e della fogna in modo da gestire nel migliore dei modi il problema dell'acqua, supporteremo, inoltre, le attività volte a riattivare l'ospedale di Albenga, che riteniamo un fulcro importante per la salute dei cittadini.”

Conclude Lanfredi: “Sono convinta che insieme si ripartirà per rinnovare e rilanciare la nostra bella Andora”.

Mercoledi 15 maggio il gruppo “ViviAmo Andora” e la sua candidata sindaco Lanfredi inizieranno gli incontri pubblici con i cittadini, le frazioni e le associazioni per condividere le nostre idee e progetti.