Fermenti lattici: quando assumerli e quali funzioni svolgono

Presenti naturalmente in alcuni alimenti fermentati, i fermenti lattici rappresentano una risorsa preziosa per il nostro organismo in quanto svolgono delle funzioni importantissime. Sono infatti diverse le occasioni in cui il naturale equilibrio dell’intestino risulta alterato ed occorre ripristinarlo, per evitare di andare incontro a problematiche di varia natura. Vediamo allora insieme quali sono le funzioni che svolgono i fermenti lattici e quando può essere utile assumerli.

Fermenti lattici: a cosa servono?

I fermenti lattici, come abbiamo accennato, svolgono diverse funzioni utili per il benessere dell’intestino e di conseguenza di tutto l’organismo. Vediamo nel dettaglio a cosa servono e come agiscono.

# Rinforzare il sistema immunitario

I fermenti lattici vengono spesso consigliati nei cambi di stagione oppure in generale quando l’organismo rischia di essere debilitato e dunque più esposto al rischio di ammalarsi. Questo perché svolgono un importante ruolo nel rinforzare il sistema immunitario intestinale, aumentando il muco protettivo. Sono ormai diversi gli studi che dimostrano un aumento della produzione di anticorpi legato proprio all’assunzione di fermenti lattici vivi.

# Facilitare la sintesi di alcune vitamine

Non tutti lo sanno, ma la vitamina K e la vitamina B1 vengono prodotte dalla flora intestinale ed i fermenti lattici sono utilissimi nel favorire questo processo. Assumerli dunque può rivelarsi un ottimo modo per contrastare un’eventuale carenza di queste importanti vitamine.

# Contrastare la disbiosi intestinale

La disbiosi intestinale, ossia una flora batterica alterata all’interno dell’intestino, può portare a numerosi disturbi come diarrea, cattiva digestione, stitichezza, meteorismo e via dicendo. A favorirla, possono essere un’alimentazione scorretta, l’assunzione di alcuni farmaci, l’utilizzo di antibiotici. L’assunzione di fermenti lattici aiuta notevolmente a contrastare la disbiosi, in quanto consente di riequilibrare la flora batterica naturale.

Quando assumere i fermenti lattici

Come abbiamo accennato, l’assunzione di fermenti lattici può rivelarsi alquanto utile in numerose situazioni e può fare una vera e propria differenza in determinati contesti. Vediamo dunque nel dettaglio quando i fermenti lattici sono consigliati.

# Durante una terapia antibiotica

Gli antibiotici rischiano di alterare la flora batterica intestinale e proprio per questo motivo sono gli stessi medici a raccomandare l’assunzione di fermenti lattici a scopo preventivo durante una terapia, proprio per mantenere inalterato l’equilibrio del microbiota.

# Nei cambi di stagione

Durante i cambi di stagione, il sistema immunitario può risentirne e le nostre difese potrebbero essere più basse del normale. Assumere fermenti lattici aiuta a rinforzarle in modo naturale.

# Nei periodi di stress

Quando attraversiamo un periodo di particolare stress, il nostro organismo risulta più debole ed esposto al rischio di ammalarsi, sempre perché le difese immunitarie si abbassano. Anche in tal caso dunque vale la pena assumere i fermenti lattici, per prevenire ulteriori problematiche e rinforzare il sistema immunitario.

# Nella fase acuta di un disturbo intestinale

Chi soffre di disturbi intestinali come la sindrome del colon irritabile ad esempio, può trovare una grande giovamento dall’assunzione di fermenti lattici proprio perché consentono di riequilibrare la flora batterica e ristabilire il corretto funzionamento dell’intestino. Non solo: come abbiamo già visto, i fermenti lattici aiutano anche a contrastare la disbiosi e dunque disturbi secondari come diarrea o stipsi.