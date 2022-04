Cengio è in lutto per la scomparsa di Maddalena "Lena" Cavallo, aveva 102 anni

E' mancata nella sua abitazione di Cengio all'età di 102 anni (classe 1919) Maddalena "Lena" Cavallo, vedova Barbero.

Assieme al marito aveva gestito il garage per auto private dell'ex stabilimento Acna, nonché successivamente una pompa di benzina situata nei pressi dell'autorimessa. Era molto apprezzata in paese per la sua gentilezza.

Il figlio Giancarlo, ex dipendente Acna (ha gestito per anni la conduzione del reparto oleum che produceva acido solforico), una volta raggiunta la pensione, si è dedicato al sociale: attualmente ricopre il ruolo di responsabile del centro Caritas del paese.

I funerali si terranno martedì 26 aprile alle ore 9,30 nella chiesa Santa Barbara di Cengio Stazione. Il Santo Rosario invece, sarà celebrato lunedì 25 aprile alle ore 20 nella suddetta parrocchia.