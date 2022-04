Savona, il 26 aprile appuntamento con l'incontro "Il Nemico alle porte"

Martedì 26 aprile, alle ore 18 nella Sala Rossa del Comune di Savona, si terrà l'incontro "Il Nemico alle porte".

L'appuntamento sarà l'occasione per un confronto sulla situazione della guerra in Ucraina e sul rischio di un conflitto planetario

"Non pensavamo di doverci di nuovo occupare di guerra, addirittura di avere paura di un conflitto mondiale, eppure è così - commentano gli organizzatori - La crisi ucraina minaccia non solo una popolazione oppressa da un'invasione, ma anche i delicati equilibri geopolitici internazionali. Siamo tornati ai momenti più cupi della guerra fredda. I rapporti (politici, sociali, economici) non saranno più gli stessi, ma presumibilmente anche le nostre speranze future per un mondo più pacifico, con meno conflitti e più fiducia nell'altro, verrà meno. Mentre molti governi colgono l'occasione per una gigantesca corsa al riarmo..."