Infortunio sul lavoro a San Giuseppe di Cairo: uomo in codice rosso al Santa Corona

Stava scaricando della merce da un camion col transpallet quando per cause ancora in via di accertamento è stato travolto da un carico pesante, pare un bancale.

Un uomo è rimasto ferito nella mattinata odierna a seguito di un incidente sul lavoro a San Giuseppe di Cairo. La centrale operativa del 112 ha mobilitato la Croce Bianca di Cairo, l'automedica, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

L'uomo è stata trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Secondo quanto riferito, avrebbe riportato un trauma addominale.