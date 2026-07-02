Quiliano, finto automobilista in difficoltà tenta il raggiro: l'appello a fare attenzione

Ha tentato di mettere a segno una truffa utilizzando una banconota estera, ma la vittima non è caduta nel tranello.

È accaduto ieri a Quiliano.

"Uno straniero, parlando in inglese, vestito elegantemente e con collane e bracciali di evidente bigiotteria, che spacciava per oro, ha provato a rifilarmi la classica truffa della banconota estera" racconta il quilianese Francesco Greco.

"Mi ha parlato di una carta bloccata, della necessità di fare benzina e di alcuni franchi svizzeri da cambiare in euro. Peccato abbia scelto la persona sbagliata".

"Gli ho risposto che stavo andando a dare da mangiare ai gatti e che non avevo soldi con me. A quel punto la conversazione è finita" prosegue Greco.

"Lo racconto solo per mettere in guardia gli altri: se vi trovate in una situazione simile, non fatevi convincere. Nessuno regala soldi agli sconosciuti per strada" conclude.