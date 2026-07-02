Albenga, risse e disordini in un kebab: sospesa la licenza per 15 giorni

Ieri il Questore della provincia di Savona ha emesso un provvedimento, ai sensi dell’art. 100 TULPS, di sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di un locale etnico di Albenga, specializzato in kebab. L’atto è stato notificato nella stessa giornata dal Comando Compagnia Carabinieri di Albenga.

Determinante, ai fini dell’adozione del provvedimento, è stata la dettagliata proposta inoltrata nei giorni precedenti alla Questura dal medesimo Comando, che, nel corso di diversi interventi, ha riscontrato gravi episodi verificatisi all’interno del locale e nelle sue immediate vicinanze.

Il 21 maggio scorso, all’interno dell’esercizio, si è verificata una violenta rissa tra alcuni avventori, degenerata nel lancio di bottiglie e altri oggetti contundenti sia all’interno che all’esterno del locale. L’episodio ha creato una situazione di pericolo non solo per i soggetti coinvolti, ma anche per i numerosi passanti presenti nella zona. Il lancio degli oggetti ha inoltre provocato la presenza sull’asfalto di frammenti di vetro e materiali potenzialmente pericolosi. Una bottiglia, in particolare, ha colpito la vetrata di una farmacia situata di fronte al locale, mandandola in frantumi.

Più recentemente, nella scorsa settimana, intorno alle ore 2.00 di notte, si è verificata un’ulteriore lite tra cittadini stranieri, iniziata all’interno dell’esercizio e proseguita poi all’esterno, nelle immediate adiacenze dello stesso.

Nel corso degli approfondimenti svolti dalla Polizia Locale di Albenga sono state inoltre accertate irregolarità amministrative nella gestione dell’attività.

Gli episodi descritti si inseriscono in un contesto caratterizzato da numerosi interventi delle Forze di Polizia per liti e disordini avvenuti sia all’interno del locale sia nell’area antistante, tali da determinare un concreto pregiudizio per l’ordine e la sicurezza pubblica. In diverse occasioni è stata inoltre riscontrata la presenza di soggetti con precedenti penali.

Alla luce degli elementi emersi dall’attività istruttoria svolta dai Carabinieri e condivisi dalla Questura di Savona, è stata ritenuta necessaria l’adozione del provvedimento di sospensione della licenza, al fine di impedire il protrarsi di una situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Considerata la gravità dei fatti accertati e la loro reiterazione, il Questore di Savona ha disposto la sospensione dell’attività per 15 giorni, misura di carattere esclusivamente preventivo finalizzata alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.