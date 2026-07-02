Borghetto Santo Spirito: i Carabinieri arrestano giovane per spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrati oltre 400 grammi di droga

Un normale controllo notturno in piazza si è trasformato in un'operazione antidroga. I carabinieri di Borghetto Santo Spirito hanno arrestato un 27enne residente nel Milanese dopo aver sequestrato, tra la strada e la successiva perquisizione domiciliare, quasi mezzo chilo di hashish e marijuana destinati, secondo l'accusa, allo spaccio La notte scorsa, durante un servizio perlustrativo notturno di prevenzione e repressione dei reati, i militari, in Piazza Gramsci verso le 2, hanno notato due persone in atteggiamento sospetto, appartate in una zona defilata.

I Carabinieri, sono così intervenuti e, nonostante uno dei due giovani sia riuscito ad allontanarsi frettolosamente facendo perdere le proprie tracce, il secondo è stato bloccato dai militari proprio mentre stava cercando di disfarsi di un involucro che, una volta recuperato, è stato accertato contenere una modica quantità di hashish.

Nonostante il rifiuto a collaborare e fornire i propri dati di residenza, grazie alla loro conoscenza del territorio, i militari della Stazione di Borghetto Santo Spirito sono riusciti a collegare l'uomo ad un domicilio reso noto durante una precedente attività di controllo, rendendo possibile procedere ad una successiva perquisizione domiciliare. L’operazione, estesa con il supporto della pattuglia del Comando Arma di Pietra Ligure, ha portato al ritrovamento e al sequesto complessivamente circa 190 grammi di marijuana e circa 297 grammi di hashish, oltre a materiale utile al confezionamento, tra cui una bilancia di precisione e un coltello da cucina con tracce di sostanza stupefacente.

Il giovane, portato al Comando, è stato dichiarato in arresto e trattenuto in camera di sicurezza a disposizione del Sostituto Procuratore di turno del Tribunale di Savona. Nella tarda mattinata di oggi, 2 luglio, a seguito dell'udienza di convalida dell’arresto e rito direttissimo, il GIP ha disposto a carico dell’arrestato la misura cautelare dell’obbligo di firma nel comune di residenza.

Questa operazione si inserisce nel quadro dei servizi di controllo del territorio, ulteriormente intensificati dal Comando Provinciale Carabinieri di Savona. Tali attività, pianificate con particolare attenzione durante il pieno della stagione estiva, sono finalizzate a garantire una presenza costante e capillare nelle aree maggiormente frequentate, al fine di prevenire e reprimere il perpetrarsi di reati e accrescere la sicurezza dei cittadini e dei turisti.

"L'Arma precisa che il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità definitiva dell’indagato" dicono dal Comando provinciale dei carabinieri di Savona.