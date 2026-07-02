Savona e i Bagni Nilo piangono l'improvvisa morte di Marcello Mata

Savona e i Bagni Nilo piangono l'improvvisa morte a soli 58 anni di Marcello Mata.

Storico lavoratore dello stabilimento balneare del Prolungamento, era un vero e proprio punto di riferimento per i bagnanti e non solo.

"Con profonda tristezza e con il cuore in mano, annunciamo la scomparsa di Marcello, il nostro tuttofare. Marcello era più di un dipendente e più di un amico. Veniva ai Bagni Nilo fin da bambino e lavorava per noi da quasi 20 anni - hanno scritto i Bagni sui social - Per chi frequenta o ha frequentato i Bagni sa perfettamente l’importanza di Marcello e l’affetto che avevano tutti i clienti per lui e lui a sua volta per la gente. Sarà per noi tutti, e sappiamo anche per voi, insostituibile e l’estate non sarà più la stessa senza il suo buon umore e senza la sua solita allegria contagiosa".

Il funerale verrà celebrato domani, venerdì 3 luglio, alle 15:00 nella chiesa del Sacro Cuore.