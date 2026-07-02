Scippa collane in monopattino a Savona, rintracciato e arrestato dalla polizia

È stato rintracciato e tratto in arresto dalla polizia l'autore degli scippi avvenuti a Savona nelle ultime ore.

L'uomo a bordo del suo monopattino aveva colpito prima nella zona tra via Boselli e Piazza Mameli e poi in serata in via Tasso all'angolo con via De Amicis nel quartiere di Santa Rita.

La vittima si trovava sul marciapiede e non si era accorta dell’uomo che le si stava avvicinando. Nel fuggire verso la stazione, l’uomo è caduto dal mezzo a due ruote, si è rialzato e ha ripreso la fuga sul mezzo dileguandosi.

Alcune persone che aveva assistito alla scena da lontano aveva gridato: "Fermatelo, fermatelo", ma il ladro aveva proseguito la sua fuga, allontanandosi. La donna era sotto shock e presentava un segno sul collo causato dallo strappo della collanina.

Intorno all'ora di pranzo aveva cercato di sottrarre un monile, senza riuscissi, ad una giovane donna che era insieme alla figlia in via Paleocapa.

Immediate in serata erano scattate le ricerche della polizia che anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza lo hanno individuato e tratto in arresto.

Questa mattina si terrà il processo per direttissima in Tribunale a Savona.