Al Molo 8.44 si può fare shopping e rimanere in forma

Nel proprio shopping center di fiducia ci sono tante novità ogni settimana. Il 7 maggio il Molo 8.44 di Vado Ligure accoglie con un evento a tema sportivo per celebrare l’arrivo della bella stagione e per riscoprire tutto il piacere e il divertimento delle discipline del momento.

Dalle 17 alle 19 gli istruttori della palestra Revolution Fit saranno a disposizione per far conoscere Zumba, total body, spinning, TRX e le altre opportunità di fitness per mantenersi in forma con entusiasmo. In più, a conclusione della manifestazione ci sarà un piccolo brindisi per tutti.

"Vuoi esserci? Prenota il tuo posto gratuitamente chiamando o inviando un messaggio WhatsApp allo 349 6600513 - dicono dalla direzione del Molo - E se tutto ciò appena letto non fa per te… ricordati che continuano sconti e promozioni su capi, accessori e casalinghi in ogni shop: dal Molo esci sempre soddisfatto".