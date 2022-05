Coldiretti a Euroflora, appuntamento con “Coltiviamo bellezza per produrre salute”

Appuntamento giovedì 5 maggio con l’evento Coltiviamo bellezza per produrre salute. Dalle piante verdi e fiorite alla forestazione organizzato da Coldiretti in occasione di Euroflora per focalizzare l’attenzione sui benefici derivanti dalle piante e sull’importanza della gestione del verde per l’alto valore eco-sistemico. A partire dalle 10.00, nella sala ex-fienile ai Parchi di Nervi interverranno esperti del settore con i saluti iniziali di Mario Faro, presidente Consulta Florovivaismo Coldiretti, e Luca Dalpian, presidente Coldiretti Genova. I lavori saranno condotti da Nada Forbici, coordinatrice della Consulta Nazionale Florovivaismo Coldiretti e presidente di Assofloro.

Euroflora rappresenta la più importante vetrina per il florovivaismo italiano a livello europeo motivo per cui Coldiretti intende porre l’accento sul benessere derivante dalle piante e dai fiori che svolgono quotidianamente un importante ruolo nell’assorbimento di Co2, inquinanti e polveri sottili aiutando sia l’ambiente esterno che l’indoor. Un elemento di vitale importanza di cui anche i consumatori sembrano oramai essere consapevoli, come dimostrato dalla tendenza di ricerca del verde manifestata a seguito della pandemia, con gli italiani che sempre più frequentemente prediligono gite immersi nella natura e che acquistano piante non più solo a scopo ornamentale ma anche per portare a casa del verde da cui trarre benessere psicofisico.

“Il settore florovivaistico è stato messo a dura prova dal Covid-19 che ha causato la chiusura totale in uno dei momenti più importanti della stagione produttiva –spiega Nada Forbici -. Ma al momento della riapertura i consumatori hanno dimostrato una grande voglia di green e di tornare ad immergersi nella natura: i nostri sono prodotti che aiutano l’ambiente, sempre più messo in difficoltà dall’attività umana, e che generano salute. Il florovivaismo made in Italy costituisce un’eccellenza a livello mondiale ed è rappresentativa della bellezza e della creatività tricolore, per questo ci auguriamo che un evento così importante come Euroflora possa costituire un punto di ripartenza del comparto e che possa far capire davvero l’importanza del ruolo che il verde ha nella nostra vita quotidiana”.

Non potrà mancare, infine, uno sguardo all’attuale situazione del florovivaismo europeo, con opportunità e criticità di cui parlerà Gianluca Boeri, presidente Coldiretti Liguria e vicepresidente Tavolo Piante e Fiori Copa Cogeca Bruxelles. “Euroflora deve rappresentare anche una vetrina per ridare slancio a un settore da primato della produzione italiana che negli ultimi anni è stato messo a dura prova prima dal Covid-19 e adesso dal conflitto russo-ucraino – spiegano Boeri e Bruno Rivarossa delegato Confederale -. Continuiamo a registrare aumenti sui costi di produzione: da un minimo del +50% per spese di logistica e materie prime fino a un +150% per fertilizzanti, fitofarmaci, imballaggi, gasolio ed energia; inoltre, la perdita del mercato russo continua a colpire duramente il settore floricolo per il blocco delle esportazioni, con un duro colpo sul volume delle vendite e un’inflessione delle quotazioni per quanto riguarda i prezzi”.