Il savonese si fa bello col Fondo Strategico: 6 interventi per oltre 1 milione. Scajola: "Atti concreti per restituire aree degradate ai cittadini" (FOTO e VIDEO)

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Urbanistica ha approvato il finanziamento, tramite Fondo Strategico, di 17 interventi di rigenerazione urbana sul territorio ligure, per 3,1 milioni di euro. Nel savonese sono previsti sei interventi per 1 milione e 64 mila euro di investimenti. Opere importanti per sei Comuni, che riqualificheranno aree strategiche, migliorando la vivibilità dei borghi. I Comuni coinvolti sono Pietra Ligure, Borgio Verezzi, Cengio, Onzo, Pallare e Testico.

"La Rigenerazione Urbana rappresenta una priorità della nostra amministrazione. Nel 2021 è stato approvato il primo Programma Regionale di Rigenerazione Urbana ed il relativo Piano degli Interventi" ha spiegato l'assessore regionale Marco Scajola durante la conferenza stampa di presentazione tenutasi nella sala consiliare del Comune di Pietra Ligure.

"Nel corso dello scorso anno sono state finanziate 34 domande per un investimento di 6,3 milioni di euro, di cui 9 nella provincia di Savona, per un totale di 1 milione 538 mila euro - ha aggiunto Scajola - Nel primo semestre del 2022 nel savonese, finanziamo ulteriori sei progetti. Abbiamo finanziato, inoltre, solo i progetti immediatamente cantierabili, per dare risposte concrete e celeri alle esigenze del territorio. In due anni abbiamo finanziato 51 progetti in tutta la Liguria, 15 nella provincia di Savona per oltre 2,6 milioni di euro, atti concreti per restituire aree degradate ai cittadini, rendere il territorio più vivibile e più bello".

L'assessore regionale ha inoltre previsto che "sono previsti ulteriori finanziamenti nella seconda parte del 2022, grazie ad un bando che verrà pubblicato a breve".

Gli interventi presentati quest'oggi

Pietra Ligure: realizzazione del sottopasso pedonale di accesso alla passeggiata a mare

Sarà così realizzato un collegamento fra via XXV Aprile e la passeggiata "Partigiani” mediante la costruzione di un sottopasso pedonale sotto la linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, nell’area del parco pubblico intitolato alla memoria del generale di brigata “Giuseppe Perotti”, al fine di creare un collegamento diretto tra la zona antistante l’ospedale e la passeggiata lungomare. Il fine è di eliminare la via di accesso al mare utilizzata attualmente e costituita dal sottovia idraulico promiscuo in corrispondenza del Rio Chiappe, soggetto ad allagamenti ed a chiusure temporanee in concomitanza ad eventi pluviometrici anche modesti. Intervento di 650 mila euro di cui 200 mila di fondi regionali.

"Un'opera importante che consentirà di accedere alla nuova passeggiata a mare inaugurata nel giugno 2021 - ha commentato il sindaco Luigi De Vincenzi - permetterà di raggiungere la passeggiata senza più dover transitare dal rio Ranzi come sta succedendo attualmente, consentendo anche un passaggio migliore per le persone disabili rispetto a quello attuale. Inoltre, ci sarà una riqualificazione della zona che da tempo volevamo realizzare. Le tempistiche dei lavori? Pensiamo di iniziare nel prossimo inverno: non sarà un intervento semplice perché dovremo passare sotto la ferrovia, ma è certamente ambizioso".

Borgio Verezzi: rifacimento dell’impianto di illuminazione di via Sauro – secondo lotto

L’intervento prevede la prosecuzione delle opere di riqualificazione in materia di pubblica illuminazione di Via Nazario Sauro con la sostituzione dei pali vetusti, l’interramento della linea aerea e la sostituzione delle lampade con moderni led. Si tratta del secondo lotto di tre interventi di cui il primo già eseguito e completato. Intervento di 240 mila euro di cui 190 mila di fondi regionali.

"A livello regionale vedo una visione strategica che non ho mai visto, credo sia una garanzia per i cittadini e per tutti noi - ha dichiarato il sindaco Renato Dacquino - Complimenti a Vaccarezza, Bozzano, Scajola e a tutta la squadra della Regione: in questi dieci anni per me è cambiato qualcosa, qualcosa inerente a persone credibili e importanti per il territorio".

Cengio: interventi di manutenzione straordinaria di Piazza della Libertà

Verranno concretizzati il rifacimento e la riqualificazione del borgo di Cengio Alto mediante la sostituzione della pavimentazione dell’intera piazza della Libertà e della via che porta alla chiesa, garantendo una migliore qualità estetica ed una fruizione più funzionale di pedoni e veicoli. Intervento di 260 mila euro di cui 190 mila di fondi regionali

Onzo: riqualificazione del centro storico in località Fontani

L’intervento nell’ambito del nucleo storico di Chiesa-Fontani prevede il completamento del sagrato della chiesa parrocchiale riprendendo la pavimentazione in acciottolato esistente mentre nell’area a giochi è prevista la realizzazione di un belvedere sulla vallata. Sarà inoltre risistemata la via di accesso alla chiesa e, in un’area retrostante, un parcheggio a servizio della zona con abbattimento delle barriere architettoniche. Intervento di 220 mila euro di cui 190 mila di fondi regionali.

"Attraverso queste iniziative si permette di valorizzare l'entroterra della nostra Regione che è molto bello - ha spiegato il primo cittadino Alessandro Bottello - Era anni che volevamo fare questo intervento, grazie all'aiuto della Regione e alla sua attività di programmazione ci siamo riusciti".

Pallare: riqualificazione dei borghi storici di Mallarini e Malagatta

Il progetto prevede la valorizzazione di spazi pubblici oggi degradati nelle due frazioni di Mallarini e Malagatta al fine di incentivare il recupero dei fabbricati esistenti. Sui interverrà sulle pavimentazioni con utilizzo di materiali di pregio, verranno ammodernati i sottoservizi, creata una rete di illuminazione pubblica a led e messi in opera elementi di arredo urbano in acciaio e legno. Intervento di 165 mila euro di cui 115 mila di fondi regionali.

"È una vita che faccio il sindaco ed è la prima volta che c'è un confronto diretto con la Regione per le problematiche, problematiche che magari appaiono piccole ma che per comuni come il nostro sono importanti" ha sottolineato il sindaco Sergio Colombo.

Testico: riqualificazione del borgo di Poggio Bottaro Case Soprane

Previsto il recupero e riuso dell’attuale pavimentazione della viabilità pedonale di accesso alla frazione Poggio Bottaro “Case soprane” e la realizzazione di un sistema di regimazione delle acque e la posa di caditoie e opere di canalizzazione di raccolta e smaltimento, al fine di rendere più agevole l’accesso alla frazione e la sua vivibilità. Intervento di 199 mila euro di cui 179 mila di fondi regionali.

"Per noi è una giornata di festa, una grande risultato per il nostro Comune - è il pensiero del sindaco Lucia Moscato - Festeggiamo insieme alla cittadinanza e ringraziamo la Regione per il supporto che ci è stato fornito dal suo staff".

"Vorrei ringraziare anche il personale del Comune, anche grazie al loro operato è possibile avere una visione di futuro: l'impiegata Miriana Danio, il cantoniere Gianni Danio, la nostra ragioneria nella persona di Simonetta Aicardi, il progettista Michela Viaggio, il geometra Elisabetta Rosetta e il nostro segretario comunale Alberto Arvasi. Grazie a loro, oltre alla collaborazione di tutti i componenti della nostra maggioranza, abbiamo portato a casa questo risultato" ha aggiunto.

Tutti i progetti sono esecutivi o immediatamente cantierabili, i lavori inizieranno entro fine anno.