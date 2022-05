Savona, il Prefetto Antonio Cananà saluta la città dopo 4 anni: si trasferirà a Viterbo

Antonio Cananà svolgerà le funzioni di Prefetto della città di Viterbo.

Questo l'annuncio di ieri del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, che ha deliberato lo spostamento di 3 Prefetti tra cui proprio l'attuale numero uno del Palazzo del Governo savonese.

Cananà, di Salerno, quindi saluta la città della Torretta nel quale è stato Prefetto, come primo incarico, dal 2 febbraio del 2018 quando aveva sostituito Giorgio Manari andato in pensione.

In questi anni ha dovuto affrontare su tutte la complicata gestione della pandemia (in primis i diversi casi Covid che si erano verificati sulla Costa Luminosa attraccata a Savona) e le violenti alluvioni che hanno sferzato la provincia dal 2018 al 2021 tra cui il crollo del viadotto della Madonna del Monte sull'A6 con in ultimo la gestione dei profughi ucraini in fuga dalla guerra.

Negli ultimi 4 anni e 3 mesi ha coordinato molteplici tavoli per l'ordine e la sicurezza pubblica e ordinato alle forze dell'ordine la gestione della criminalità e dei diversi episodi che si sono verificati nella Darsena di Savona.

"La pacatezza, l’equilibrio e la voglia di ascoltare sono i miei tre principi fondamentali” aveva dichiarato nel giorno del suo insediamento.

Non si conosce ancora al momento il nominativo del suo sostituto.