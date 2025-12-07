Incidente in via Bonini, ancora chiuso il tratto tra via Bresciana e via Pietragrossa

A qualche giorno da un doppio incidente continua ad essere chiuso il tratto tra via Bonini e via Bresciana a Savona.

Lo scorso mercoledì 3 dicembre due mezzi, un'auto e un furgone si erano scontrati frontalmente mentre percorrevano l'arteria di Legino. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, per i necessari rilevamenti e per regolare il traffico era giunta la polizia locale, mentre i sanitari si erano occupati dei feriti.

Due le persone che avevano necessitato delle cure delle due ambulanze della Croce d'Oro di Albissola Marina della sezione savonese giunte sul luogo dell'incidente insieme all'automedica Sierra1 del 118. Entrambe erano state trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo.

Il tratto era stato così chiuso al traffico con i mezzi diretti dalla zona del Campus universitario verso Legino 167-autostrada che sono deviati in via Pietragrossa e nel senso opposto, invece, i veicoli vengono deviati su via Bresciana.

Dopo la riapertura il giorno successivo intorno alle 9.00 una 17enne sarebbe caduta con lo scooter nel tratto (sul posto intervenuta un'ambulanza e la giovane è stata trasportata al San Paolo in codice verde) portando nuovamente gli agenti a richiudere la strada.