Albenga, sosta incauta nella rotonda di Porta Mulino: bus bloccato, traffico in tilt a Pontelungo (FOTO)

Il mezzo, infatti, è stato abbandonato per circa venti minuti in mezzo alla strada con le "quattro frecce" (termine peraltro errato in quanto la definizione corretta secondo il Nuovo Codice della Strada è quella di "segnalazione luminosa di pericolo"). Pochi istanti dopo, un autobus di linea giunto alla rotatoria si è così ritrovato bloccato e non potendo proseguire la propria corsa è stato costretto a fermarsi e con lui gli altri veicoli che sono sopraggiunti.