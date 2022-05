Convenzione polizie locali di Savona-Finale-Loano con Tpl: in sei mesi 500 verbali per mancato acquisto del biglietto

500 verbali per titoli di viaggio non emessi, 16 per violazioni amministrative per la detenzione di sostanze stupefacenti, una denuncia di un giovane per il possesso di un pugnale e di un tirapugni e una decina di verbali per la mancata esibisizione del Green Pass e del mancato uso delle mascherine.

Questi i dati forniti a sei mesi dall'avvio a dicembre della convenzione stipulata tra le polizie locali di Savona, Finale Ligure e Loano e Tpl per i controlli a bordo degli autobus.

Lo scorso 31 agosto era stato siglato l'accordo tra i tre comuni con l'azienda di trasporto pubblico locale savonese per dire un secco no alle aggressioni sui mezzi, sempre piu frequenti nel savonese negli ultimi mesi, attuando così un giro di vite a bordo e garantendo una maggiore sicurezza per le persone e i dipendenti.

Le polizie locali, in aggiunta ai servizi ordinari e a quelli supplementari, hanno avviato specifiche attività di controllo sui bus ed in prossimità delle banchine di attesa, con lo scopo di preservare la sicurezza delle persone a bordo e l'integrità dei mezzi, con particolare riferimento agli atteggiamenti aggressivi verso il personale viaggiante, il danneggiamento intenzionale dei veicoli e degli arredi e il rispetto delle disposizioni sanitarie per contenere il contagio da Covid.

Particolare attenzione è stata inoltre rivolta alla lotta contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, con l'ausilio, anche a bordo dei veicoli, dell'unità cinofila specializzata in dotazione alla polizia locale col commissario Lupo.

"Cogliamo questo momento per fare una sintesi di alcuni mesi di lavoro. È una collaborazione con Tpl che è andata molto oltre anche alle aspettative e la volontà è quella di rilanciare questi assetti allargati - hanno spiegato il comandante della polizia locale di Savona Igor Aloi e di Finale Ligure Eugenio Minuto - i risultati recenti hanno rappresentato bene il potenziale che siamo riusciti ad esprimere. Ci auguriamo ulteriori successi nei prossimi mesi".

"Questo modo di collaborare ha dato un grande frutto con la convenzione con Tpl, nella nostra riviera non ci devono essere confini e i problemi vanno affrontati insieme - ha proseguito il comandante di Loano Gianluigi Soro - Se parliamo dello spaccio di stupefacenti accade che sia presente un certo pendolarismo degli spacciatori che si servono del servizio di trasporto pubblico".

I servizi sono presenti in tutti i tre comuni e sono distribuiti in tutte le fasce della giornata: dall'orario scolastico, passando per il pomeriggio e il notturno principalmente nelle ore della movida.

"Per noi è importante continuare questa collaborazione, assumeremo ad esempio nuovi agenti di polizia locale che garantiranno più sicurezza ai cittadini - hanno detto l'assessore alla polizia locale Barbara Pasquali e l'assessore alla rigenerazione urbana Ilaria Becco - Il fatto di ragionare ad un comprensorio più vasto è quasi una necessità, iniziative come queste sono un supporto molto interessante. Vogliamo puntare molto sul trasporto pubblico".

"È importante questo servizio non solo per l'utenza ma anche per dare un supporto agli autisti di Tpl che in passato sono stati aggrediti - continua il sindaco di Finale Ugo Frascherelli - le polizie locali hanno compiti sempre più importanti e collaborare insieme è un aspetto fondamentale".

"Si parlava con i colleghi sindaci di allargare la convenzione con altri comuni" ha concluso il sindaco di Loano Luca Lettieri.

Il progetto “Istituzioni in rete contro gli stupefacenti” predisposto dai tre comandi di polizia locale, per il quale è stato richiesto un contributo ministeriale di 48 mila euro, prevederà di finanziare una seconda unità cinofila su Savona e acquistare ulteriore dotazione tecnologica come i drogometri che verranno utilizzati in servizi mirati su strada, con lo scopo di verificare anche e soprattutto le eventuali violazioni dell'articolo 187 del Codice della Strada (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) oltre a servizi nei parchi, nei giardini comunali ed in tutti quegli spazi nei quali è presente o percepito essere frequente il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze.