Pietra, scontro frontale tra auto sulla via Aurelia: due feriti al Santa Corona, traffico in tilt (FOTO)

Grande spavento ma fortunatamente nessun ferito in condizioni gravi. Così si è concluso l'intervento dei soccorritori sulla via Aurelia a Pietra Ligure, all'altezza del parcheggio adiacente l'Unità Spinale del Santa Corona, in seguito a un incidente frontale nel quale sono state coinvolte due automobili.

Ancora incerte le cause dello scontro, avvenuto intorno alle 20, che ha visto intervenire sul posto il personale sanitario delle pubbliche assistenze (Pietra Soccorso e Croce Bianca Borgio) oltre alla Polstrada.

Ad essere trasportati in ospedale sono stati i due occupanti dei veicoli, trasferiti in codice giallo per controlli e medicazioni del caso al pronto soccorso del vicino nosocomio pietrese.