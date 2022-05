Rc auto, usano i dati di una agenzia assicurativa per truffare i clienti con falso sito web: denuncia ai carabinieri

C'è anche una agenzia di Imperia nell’organizzazione di polizze Rc auto temporanee false, vendute attraverso il web da siti truffaldini. Il titolare di Unimperia Srls un’agenzia del gruppo UnipolSai in via Manzoni, Maurizio Urso, dichiara al nostro giornale: “L’Ivass ci ha avvisati che sul web c’era chi stava usando la nostra denominazione sociale e l’indirizzo del nostro ufficio in via Manzoni per vendere false polizze temporanee, ma il numero di telefono riportato dal sito non è nostro. Noi, ovviamente, non c’entriamo nulla, così abbiamo subito presentato denuncia ai carabinieri”.

Si tratta della vendita delle polizze che durano da pochi giorni ad alcuni mesi, utilizzate da chi usa l’automobile solo per brevi periodi di tempo o per chi deve ritirare il veicolo e farlo immatricolare.

Le false assicurazioni che propongono queste truffe utilizzano nomi di fantasia o, appunto, come in questo caso, sfruttano impropriamente nomi di compagnie regolari. I truffati, quindi, oltre a perdere del denaro corrono il rischio di essere sottoposti alle sanzioni previste per mancata copertura assicurativa (sequestro del veicolo e ritiro della patente) ed essere esposti a richieste di risarcimento danni in caso di sinistro.

“Per tutelarsi - spiega l’Ivass sul proprio sito - occorre verificare l’esistenza di alcune informazioni obbligatorie: l’indirizzo della sede, i recapiti telefonici e postali, compresa la Pec, il numero e la data di iscrizione al Rui e l’indicazione che l’intermediario è soggetto al controllo dell’Ivass. Infine controllare la veridicità di questi dati in modo diretto”.

Attratti dalle prospettive di risparmio, molti utenti, non solo a Imperia ma in tutta Italia sono caduti nella rete esponendosi al rischio di guidare senza copertura.