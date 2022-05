Mancheranno tre medici della Terapia del dolore su 8, l'Asl2 avvia un concorso per due assunzioni

Mancheranno tre medici, tra cui il direttore Marco Bertolotto che andrà in pensione ad agosto, sugli 8 totali e l'Asl2 ha indetto un concorso per due assunzioni a tempo indeterminato.

Ad essere in difficoltà per la carenza di personale in vista dei prossimi pensionamenti è la struttura complessa di Terapia del dolore e Cure palliative.

La struttura, come specificato dall'Asl2, che svolge la maggior parte delle funzioni sul territorio aziendale, ha visto un notevole incremento delle proprie attività sia nel Distretto delle Bormide dove si è verificato un aumento di 170 pazienti oncologici e con patologie neurodegenerative gestiti però da solo un medico palliativista incaricato, che nei Distretti Savonese e Finalese/Albenganese dove è stato riscontrato un incremento di 605 nuovi pazienti oncologici gestiti da 6 unità.

Con l’organico attualmente disponibile, però non sono sempre in grado di offrire le cure palliative a pazienti affetti da altre patologie in fase avanzata (insufficienti respiratori, cardiopatici, renali), limitando gli interventi a pazienti oncologici e casi selezionati di pazienti con patologie neurodegenerative.

Da lì la decisione di dar vita al bando cercando di scongiurare l'interruzione del servizio.