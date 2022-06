Santa Corona, il direttore della Terapia del Dolore va in pensione. Asl 2: "Mai presa in considerazione la chiusura della struttura"

L'Asl 2 savonese alle prese con le difficoltà legate all’ambulatorio di terapia del dolore dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure che, proprio in questi giorni, saluta il suo punto di riferimento: il dottor Marco Bertolotto, infatti, ha raggiunto il pensionamento.



A tal proposito, l'azienda sanitaria savonese specifica quanto segue: "Recentemente sono stati collocati o sono in via di pensionamento due dirigenti medici tra cui il Direttore della struttura. La parziale riduzione dell’attività, solo momentanea e circoscritta ad un paio di settimane, è legata alla riorganizzazione dei turni di lavoro del personale medico in dotazione alla struttura. La Direzione Generale di Asl2 smentisce quindi che sia stata presa in considerazione la chiusura della struttura Terapia del Dolore".



"La carenza di medici assegnati a questo Servizio è nota alla Direzione che ha già provveduto a riorganizzare l’attività al fine di rispondere alle richieste dei cittadini attraverso la collaborazione fra personale della struttura della Terapia del Dolore e personale della struttura di Anestesia e Rianimazione - proseguono dall'Asl 2 - Questo intervento è da considerarsi una risposta forte alle problematiche in essere e smentisce la circostanza secondo la quale due medici si sarebbero licenziati in assenza di risposte da parte dell'azienda".



"L’Azienda ribadisce la massima priorità e l’impegno per questo Servizio fondamentale che si rivolge nello specifico a pazienti con esigenze e patologie differenti, ma tutti accomunati dallo stesso bisogno di interventi diagnostici e terapeutici indirizzati ad un miglioramento della loro qualità di vita ed al trattamento e controllo del dolore" concludono infine dall'azienda sanitaria.