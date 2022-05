Borghetto S. Spirito, qualità delle acque nuovamente ok nel tratto di mare “Marina C.”

A Borghetto Santo Spirito i valori dell'acqua nel punto di prelievo denominato “Marina C.” sono tornati “conformi”, lo ha anticipato informalmente Arpal questa mattina agli uffici comunali.

Come già anticipato nei giorni scorsi, già nella giornata di venerdì, ricevuta la segnalazione di “Non conformità” da parte di Arpal, grazie alla collaborazione dei tecnici di Servizi Ambientali la causa era già stata prontamente individuata. Contrariamente alle voci che sono circolate negli ultimi giorni, l’alterazione delle analisi non è stata causata da malfunzionamenti del depuratore consortile bensì da un problema di intasamento di un tratto di fognatura in parte privata che riguarda almeno quattro palazzine site nella zona di via Cagliari.

Un intasamento che ha causato una tracimazione, seppur contenuta, delle acque nere in un canale delle acque bianche che scarica nelle immediate vicinanze del punto di prelievo a mare. Il tempestivo intervento da parte degli amministratori condominiali, che si sono attivati per far eseguire lo svuotamento e il lavaggio dei canali, ha consentito di risolvere nell’immediato la causa.