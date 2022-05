Celle, via al restauro del sagrato della cappella di San Giovanni alla Costa

E' partito l'intervento di restauro conservativo di una porzione del sagrato della cappella di San Giovanni Battista e Santa Lucia di via Belvedere nella frazione della Costa.

"Iniziato il restauro risseu sagrato della chiesa di S. Giovanni Battista e S. Lucia - ha annunciato il sindaco Caterina Mordeglia - Il risseu è un tipico mosaico acciotolato del sagrato delle chiese, dei giardini e delle ville e palazzi della Liguria. Risseu in dialetto significa ciotolo. Tradizione ligure".

La parte antistante la chiesa costituisce il corpo stradale della via ed è realizzata con il risséu ligure con un disegno molto semplice, il cui unico elemento decorativo è una stella stilizzata un po' decentrata. L'opera però nel tempo ha subito diverse criticità e si sono susseguiti interventi di ripristini e fissaggi con materiali non adatti.

Visto che l'opera era stata sottoposta a vincolo da parte della Soprintendenza dei beni Ambientali e Architettonici di Genova, era stata chiesta l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di restauro alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Imperia e Savona che ha dato il proprio nulla osta.

Per via dell'intervento è stato consentito il passaggio nella strettoia ai pedoni e alle moto ma è stato invece vietato il transito veicolare fino alle 17.00 del 28 giugno, con i lavori che probabilmente però potrebbero finire prima in vista delle celebrazioni di San Giovanni.

Per circa un mese e mezzo quindi gli automobilisti che vogliono raggiungere il centro di Celle da via Belvedere dovranno attraversare la località Postetta, la Natta e poi tornare sull'Aurelia. Mentre le auto che dalla Costa vorranno arrivare alla località Natta potranno passare da via Crovara, via Trentun arrivando poi ai Piani sull'Aurelia.