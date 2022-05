L'Auditorium di Santa Caterina a Finalborgo torna a ospitare la musica col Maestro Luppi Musso e i suoi "Luppini"

Tornerà ad ospitare musica l'Auditorium di Santa Caterina in Finalborgo, dopo oltre un anno in cui tra le sue mura sono stati somministrati i vaccini anti Covid, per festeggiare, domenica 8 maggio alle ore 21, con un concerto nel giorno del suo compleanno il maestro pianista e compositore genovese, ormai finalese d'adozione, Alberto Luppi Musso, che si esibirà insieme ai suoi allievi, soprannominati "Luppini".

Otto giovani talentuosi, quattro compositori e quattro interpreti, del maestro si esibiranno al pianoforte con musiche dal repertorio classico, jazz e cinematografico in oltre anche brani di loro composizione ed inediti contenuti negli album di Luppi Musso che daranno vita duetti a quattro mani con accompagnamento del maestro stesso.

Un viaggio musicale emozionante da Bach a Williams passando per Keith Jarrett, uno degli idoli del maestro con cui condivide il giorno di nascita, che sarà condotto da Matilde Ferrara, allieva del maestro, e Ilaria Rebaudo, con la quale Luppi Musso collabora nello sviluppo del progetto del "Centro Giovani Finale" di cui quest'ultima è direttrice.

Luppi Musso, presenterà in super anteprima alcune musiche dal suo nuovo album dedicato alle stagioni intitolato “Crossing the season” dalle sonorità epiche, classiche e jazz.

Sul palco saliranno: il più "piccolo" di tutti, per età anagrafica, Roberto Canu, che a soli dieci anni proporrà alcune sue composizione; Lucrezia Ferrara, con già due singoli all'attivo e un'uscita europea, in Germania, che si esibirà in alcuni temi dal "Concerto numero 3, la farfalla" composto da Luppi Musso per ricordare Janira D'Amato; i due talentini della musica classica e del contemporaneo Aylin Mazza e Fabio Revello; Riccardo Micangeli e Marco Alberto Tassinari, pronti l'anno prossimo a esordire con due singoli; un momento particolare sarà regalato da Ludovica Pesce, che proporrà la lettura di un suo brano che le è valso un importante riconoscimento letterario a Genova; Miriam Rebaudo, prossima al debutto discografico con un singolo da lei composto e orchestrato dal maestro genovese.

Insomma, una grande serata alla cui riuscita contribuirà tutta la grande famiglia dei "Luppini", composta anche da altri giovani allievi che non saliranno sul palco ma che in questi giorni stanno fornendo il loro sostegno nell'organizzazione dell'evento.

L’ingresso per la serata sarà gratuito.