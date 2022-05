Valorizzazione dei patrimoni storico artistici delle città: Zonta Alassio-Albenga e Centro Pannunzio propongono un incontro a tema

Sabato 7 maggio alle ore 17, all'Auditorium San Carlo di Albenga (via Roma), lo Zonta Club Alassio-Albenga, in collaborazione con il Centro "Pannunzio", organizza l'incontro a tema "La valorizzazione dei patrimoni storico-artistici delle città".

Relatrice sarà la dottoressa Laura Pompeo, laureata in Lettere Classiche con l’archeologo Giorgio Gullini e specializzata in Archeologia. Ha operato per quindici anni al Centro Ricerche Archeologiche e Scavi per il Medio Oriente e l'Asia e ha lavorato a lungo sull'architettura sacra di Selinunte, pubblicando e intervenendo in convegni internazionali. Specializzata in Gestione e Comunicazione dei Beni culturali al Politecnico di Torino, è stata responsabile di progetti museali e di studi per la valorizzazione di contesti territoriali e di ricerche per il recupero di complessi monumentali per Enti pubblici e privati e di programmi per il turismo e per il miglioramento dell'accessibilità di centri storici e monumenti. Dal 2020 ricopre il secondo mandato come Assessore alla Cultura della Città di Moncalieri dove ha impresso un deciso impulso alla valorizzazione del territorio e dei siti storico culturali.

Interverrà lo storico prof. Pier Franco Quaglieni, direttore del Centro Pannunzio.