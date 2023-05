Aurelia Bis, cancelli aperti ma la fatidica data per la ripartenza non è rispettata. Garbarini e Berlangieri: "Chiederemo di nuovo conto"

Se non avranno notizie da Anas nei prossimi giorni potrebbero nuovamente ritornare davanti al cantiere per farsi sentire come già avevano detto.

L’opera è stata aggiudicata per un importo finale di 63 milioni 552mila 362 euro per lavori e servizi. L’intervento riguarda le opere necessarie a completare l’appalto originario, rimasto incompiuto: il tracciato della variante Aurelia in questo tratto parte da Savona con uno svincolo lungo Corso Ricci, in prossimità del torrente Letimbro, a nord dell’autostrada (Svincolo Letimbro) e termina in corrispondenza dell’intersezione con una rotatoria in via Saettone nel territorio di Albisola Superiore (Svincolo Sansobbia).